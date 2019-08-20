Секретарю избирательной комиссии в Киевской области объявили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. По факту нарушения избирательного законодательства на избирательном округе №94 Киевской области секретарю избирательной комиссии сообщено о подозрении. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
Во время досудебного расследования следователи Обуховского отдела полиции назначили ряд экспертиз, в частности почерковедческую. В результате нее было установлено, что секретарь избирательной комиссии действительно внесла сведения в протокол о голосовании не в заседании комиссии, хотя по действующему законодательству это делается исключительно на заседании комиссии.
Напомним, правонарушение было зафиксировано 23 июля. О нем полиции сообщил представитель гражданской сети "Опора".
Сейчас секретарю избирательной комиссии объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.
Напомним, члены одной из участковых избирательных комиссий в Киевской области составляли протоколы о подсчете голосов в автомобиле, то есть за пределами избирательного участка.