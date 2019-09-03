Члена виборчої комісії засудили за приховування бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Луганщині засуджено до покарання у вигляді штрафу розміром 8500 гривень члена дільничної виборчої комісії з виборів народних депутатів України за приховування виборчих бюлетенів. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.
За даними прокуратури, установлено, що 21 липня 2019 року членкиня дільничної виборчої комісії в порушення вимог законодавства не видала двом виборцям по одному виборчому бюлетеню для голосування в одномандатному виборчому окрузі та з метою приховування вчинення кримінального правопорушення помістила вищевказані бюлетені до сумки іншого члена територіальної виборчої комісії.
"Оскільки обвинувачена повністю визнала свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 158-1 КК України, вироком Попаснянського районного суду її засуджено до покарання у вигляді штрафу розміром 8500 гривень", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, секретарю виборчої комісії на Київщині оголосили про підозру.