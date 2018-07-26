Член КДКП рекомендовал объявить Холодницкому выговор
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая рассматривает вопрос по дисциплинарным жалобам Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях руководителя САП Назара Холодницкого, рекомендовал объявить Холодницкому выговор, передает корреспондент УНН.
"Предлагаю: привлечь к дисциплинарной ответственности... Холодницкого. Наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора", - заявил предложение докладчик по делу член КДКП Александр Ковальчук.
Он также отметил, что жалобы Луценко и Сытника о совершении Холодницким дисциплинарного проступка являются обоснованными.
В то же время член КДКП добавил, что применить в отношении Холодницкого такое взыскания, как увольнение, невозможно из-за приведенных оснований в жалобах.
Напомним, силовиков стянули к зданию, где рассмотривается представление на Холодницкого.
В НАБУ заявили, что КДКП должна рекомендовать Совету прокуроров уволить Холодницкого.