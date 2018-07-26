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Член КДКП рекомендував оголосити Холодницькому догану

Член КДКП рекомендував оголосити Холодницькому догану

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка розглядає питання щодо дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях керівника САП Назара Холодницького, рекомендував оголосити Холодницькому догану, передає кореспондент УНН.

"Пропоную: притягнути до дисциплінарної відповідальності... Холодницького. Накласти на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани", - оголосив пропозицію доповідач у справі член КДКП Олександр Ковальчук.

Він також зазначив, що скарги Луценка та Ситника про вчинення Холодницьким дисциплінарного проступку є обгрунтованими.

Водночас член КДКП додав, що застосувати до Холодницького таке стягнення, як звільнення, є неможливим з наведених підстав у скаргах.

Нагадаємо, силовиків стягнули до будівлі, де відбувається розгляд подання на Холодницького.

У НАБУ заявили, що КДКП повинна рекомендувати Раді прокурорів звільнити Холодницького.

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