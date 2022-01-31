Чистотел не поможет: реальная история пациента, решившего лечить рак “народными методами”

Чистотел от опухоли кишечника

“В Больницу израильской онкологии LISOD обратился пациент молодого возраста — около 40 лет, мужчина, со злокачественной опухолью кишечника. Мы радикально прооперировали его и после была рекомендована профилактическая химиотерапия, которую пациент по каким-то собственным причинам не получал. Вышел он из-под наблюдения по собственному желанию, потом вернулся с прогрессией болезни в печени (метастазы). Мы подтвердили эти метастазы и опять рекомендовали химиотерапию, но пациент пропал.

Через некоторое время он снова вернулся в больницу, но уже с дальнейшей прогрессией болезни в печени и рецидивом болезни в области операции. Со слов пациента, все это время (около 4 месяцев) он лечился нетрадиционными средствами, в основном — различными растительными настойками, чистотелом и прочим. Естественно, это не дало никакого эффекта.

На момент очередного поступления к нам он уже находился в достаточно плохом состоянии, но мы сумели улучшить положение, хотя о радикальном лечении речи, конечно, уже не было, ведь время было упущено. Хотя при первой встрече, когда только были выявлены первые метастазы, обсуждалась возможность провести химиотерапию и операцию, чтобы спасти человеку жизнь. К сожалению, пациент выбрал другой путь и этот путь оказался в корне неверным”, — рассказал врач.

Имеют ли растительные препараты доказательную эффективность?

По словам Максима Ермакова, говорить о том, что растительные препараты имеют какую-то доказательную эффективность в разрезе онкологии невозможно.

“Потому что не существует ни одного значимого, весомого клинического исследования, во время которого сравнивали бы настойку, к примеру, болиголова с доказанными традиционными химиотерапевтическими агентами. Вряд ли это будет и в дальнейшем, так как природа, к сожалению, не может справиться с такими сложными заболеваниями как злокачественные опухоли. И если стоит выбор лечиться традиционно или нетрадиционно — нужно понимать, что нетрадиционная медицина, кроме потери времени, не даст больше ничего. А время — один из самых драгоценных ресурсов, ведь счет иной раз идет на недели”, — подчеркнул клинический онколог.

Добавим

Ранее Максим Ермаков рассказал, помогают ли гомеопатические препараты и фитотерапия в борьбе с раком.