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Чистотіл не допоможе: реальна історія пацієнта, який вирішив лікувати рак "народними методами"

Чистотіл не допоможе: реальна історія пацієнта, який вирішив лікувати рак "народними методами"

Київ • УНН

 • 488798 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України, Всесвітня організація охорони здоров'я та онкологи всього світу твердять про важливість раннього лікування раку. При цьому багато пацієнтів не тільки ігнорують скринінгові програми і не звертаються до фахівців навіть за перших симптомах хвороби, а вдаються до лікування так званими "народними засобами" в надії позбутися раку. Клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков поділився з УНН реальною історією зі своєї практики, яка ще раз підтверджує важливість раннього лікування та доказової медицини у боротьбі з раком.

Чистотіл від пухлини кишечника

“До Лікарні ізраїльської онкології LISOD звернувся пацієнт молодого віку - близько 40 років, чоловік, зі злоякісною пухлиною кишечника. Ми радикально прооперували його і після була рекомендована профілактична хімієтерапія, яку пацієнт з якихось власних причин не отримував. Вийшов він з-під спостереження за власним бажанням, потім повернувся з прогресією хвороби в печінці (метастази). Ми підтвердили ці метастази і знову рекомендували хімієтерапію, але пацієнт зник.

Через деякий час він знову повернувся в лікарню, але вже з подальшою прогресією хвороби в печінці і рецидивом хвороби в області операції. Зі слів пацієнта, весь цей час (близько 4 місяців) він лікувався нетрадиційними засобами, в основному — різними рослинними настоянками, чистотілом та іншим. Природно, це не дало ніякого ефекту.

На момент чергової госпіталізації до нас він вже знаходився в досить поганому стані, але ми зуміли поліпшити становище, хоча про радикальне лікування мови, звичайно, вже не було, адже час було втрачено. Хоча при першій зустрічі, коли тільки були виявлені перші метастази, обговорювалася можливість провести хімієтерапію і операцію, щоб врятувати людині життя. На жаль, пацієнт обрав інший шлях і цей шлях виявився в корені невірним", - розповів лікар.

Чи мають рослинні препарати доказову ефективність?

За словами Максима Єрмакова, говорити про те, що рослинні препарати мають якусь доказову ефективність в розрізі онкології неможливо.

"Тому що не існує жодного значущого, вагомого клінічного дослідження, під час якого порівнювали б настоянку, наприклад, болиголова з доведеними традиційними хімієтерапевтичними агентами. Навряд чи це буде і надалі, так як природа, на жаль, не може впоратися з такими складними захворюваннями як злоякісні пухлини. І якщо стоїть вибір лікуватися традиційно або нетрадиційно — потрібно розуміти, що нетрадиційна медицина, крім втрати часу, не дасть більше нічого. А час-один з найбільш дорогоцінних ресурсів, адже рахунок іноді йде на тижні", — наголосив клінічний онколог.

Додамо

Раніше Максим Єрмаков розповів, чи допомагають гомеопатичні препарати і фітотерапія в боротьбі з раком.

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