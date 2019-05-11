"Чистка" в "Барселоне": клуб планирует расстаться с десятью футболистами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Испанская "Барселона" после громкого вылета из полуфинала Лиги чемпионов запланировала серьезную кадровую чистку будущим летом, информирует УНН со ссылкой на AS.
В список возможных игроков "на выход" числятся примерно десять человек. Главными исходными трансферами могут стать Филипп Коутиньо и Иван Ракитич. Руководство коллектива ожидает предложения по бразильскому хавбеку минимум в 100 млн. евро.
Боссы хотят продать и француза Самуэля Умтити, ведь планируют принять на его место защитника "Аякса" Де Лигту. Вингера Малколма команда может отпустить за сумму не менее 35 млн. евро.
Также отмечается, что Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо, который играет за "Барселону" на правах аренды, вернутся в "Сассуоло" и "Валенсию" соответственно. Джаспер Силлессен, Томас Вермален и Рафинья Алькантара также будут выставлены на продажу, так как не имеют в клубе регулярной игровой практики.
Как сообщал УНН, каталонский клуб уступил "Ливерпулю" 0:4 и вылетел из 1/2 финала ЛЧ.