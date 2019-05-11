"Чистка" в "Барселоні": клуб планує розлучитися з десятьма футболістами

До списку можливих гравців "на вихід" числяться приблизно десятеро. Головними вихідними трансферами можуть стати Філіп Коутіньйо і Іван Ракітіч. Керівництво колективу очікує пропозиції по бразильському хавбеку мінімум в 100 млн. євро.

Боси бажають продати і француза Самуеля Умтіті, адже планують взяти на його місце захисника "Аяксу" Де Лігту. Вінгера Малколма команда може відпустити за суму не менше 35 млн. євро.

Також наголошується, що Кевін-Прінс Боатенг і Джейсон Мурільо, які грають за "Барселону" на правах оренди, повернуться в "Сассуоло" і "Валенсію" відповідно. Джаспер Сіллессен, Томас Вермален і Рафінья Алькантара також будуть виставлені на продаж, так як не мають в клубі регулярної ігрової практики.

Як повідомляв УНН, каталонський клуб поступився "Ліверпулю" 0:4 та вилетів з 1/2 фіналу ЛЧ.