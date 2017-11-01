Чистая прибыль банков за девять месяцев составила 1,4 млрд грн - НБУ

"Возобновление прибыльной деятельности произошло благодаря обеспечению банками в третьем квартале 2017 года положительного финансового результата в размере 3,25 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным регулятора, положительно повлияло на прибыльность сектора существенное уменьшение в третьем квартале отчислений банками в резервы - 6,18 млрд грн, вдвое меньше аналогичного показателя за второй квартал текущего года. Среди других положительных тенденций третьего квартала 2017 года - рост чистого процентного дохода по операциям с населением, а также чистых комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания.

Среди групп банков, по информации НБУ, за девять месяцев этого года прибыльную деятельность продемонстрировали государственные банки - 2,15 млрд грн (без учета Приватбанка) и банки с частным капиталом - 0,91 млрд грн. Банки с иностранным капиталом получили чистый убыток в 0,03 млрд грн. Через убыточную деятельность банков с государственным российским капиталом, совокупный финансовый результат которых составил - 6,28 млрд грн.

Кроме того, как проинформировали в пресс-службе регулятора, с 88 платежеспособных состоянию на 1 октября 2017 банков 71 по итогам девяти месяцев был прибыльным с совокупным чистой прибылью в размере 12,41 млрд грн, 17 банков - убыточными со совокупным чистым убытком в 10,98 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, в первом полугодии 2017 года чистый убыток платежеспособных банков в Украине составил 1,85 млрд грн.