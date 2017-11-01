Чистий прибуток банків за дев’ять місяців становив 1,4 млрд грн – НБУ

"Поновлення прибуткової діяльності відбулося завдяки забезпеченню банками у третьому кварталі 2017 року позитивного фінансового результату у розмірі 3,25 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За даними регулятора, позитивно вплинуло на прибутковість сектору суттєве зменшення у третьому кварталі відрахувань банками до резервів – 6,18 млрд грн, удвічі менше аналогічного показника за другий квартал поточного року. Серед інших позитивних тенденцій третього кварталу 2017 року – зростання чистого процентного доходу за операціями з населенням, а також чистих комісійних доходів від розрахунково-касового обслуговування.

Серед груп банків, за інформацією НБУ, за дев’ять місяців цього року прибуткову діяльність продемонстрували державні банки – 2,15 млрд грн (без врахування Приватбанку) та банки з приватним капіталом – 0,91 млрд грн. Банки з іноземним капіталом отримали чистий збиток в 0,03 млрд грн. Через збиткову діяльність банків з державним російським капіталом, сукупний фінансовий результат яких склав - 6,28 млрд грн.

Крім того, як проінформували у прес-службі регулятора, з 88 платоспроможних станом на 1 жовтня 2017 року банків 71 за підсумками дев’яти місяців був прибутковим із сукупним чистим прибутком у розмірі 12,41 млрд грн, 17 банків – збитковими зі сукупним чистим збитком у 10,98 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, у першому півріччі 2017 року чистий збиток платоспроможних банків в Україні становив 1,85 млрд грн.