Чистая покупка валюты НБУ в 2019 году составила 7,9 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В 2019 году чистая покупка валюты НБУ в 2019 году составила 7,9 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"7,9 млрд долл. составила чистая покупка валюты НБУ в 2019 году. Это самый высокий показатель за последние 14 лет и второй в общем в истории независимой Украины. Больше было только в 2005 году", - говорится в сообщении.
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Напомним, по информации НБУ украинцы в 2019 году продали на 0,179 млрд долларов в эквиваленте больше, чем купили.