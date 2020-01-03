Чиста купівля валюти НБУ у 2019 році становила 7,9 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У 2019 році чиста купівля валюти НБУ у 2019 році становила 7,9 млрд доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
“7,9 млрд дол. становила чиста купівля валюти НБУ у 2019 році. Це найвищий показник за останні 14 років і другий загалом в історії незалежної України. Більше було лише у 2005 році”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, за інформацією НБУ українці у 2019 році продали на 0,179 млрд доларів в еквіваленті більше, ніж купили.