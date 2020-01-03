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Українці у 2019 році продали більше валюти, ніж купили

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У 2019 році українці продали на 0,179 млрд доларів США в еквіваленті більше, ніж купили. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

Так, відповідно до звіту НБУ щодо ситуації на готівковому валютному ринку в Україні за 2019 рік, українці продали 14,945 млрд доларів США в еквіваленті, а купили 14,766 млрд доларів США в еквіваленті. Відтак, громадяни продали на 0, 179 млрд доларів США більше, ніж купили.

Найбільше українці продали валюти у грудні – 1,669 млрд доларів США у еквіваленті.

Нагадаємо, на 3 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,69 грн/дол.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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