Украинцы в 2019 году продали больше валюты, чем купили
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В 2019 году украинцы продали на 0,179 млрд долларов США в эквиваленте больше, чем купили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба НБУ.
Так, согласно отчету НБУ о ситуации на наличном валютном рынке в Украине за 2019, украинцы продали 14,945 млрд долларов США в эквиваленте, а купили 14,766 млрд долларов США в эквиваленте. Следовательно, граждане продали на 0,179 млрд долларов США больше, чем купили.
Больше всего украинцы продали валюты в декабре - 1,669 млрд долларов США в эквиваленте.
Напомним, на 3 января 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,69 грн/долл.