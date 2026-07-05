Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло почти до 3000
Киев • УНН
Официальное число погибших в Венесуэле в результате двух землетрясений возросло до 2954, раненых - 16592. ООН предупреждает, что окончательное число жертв может превысить 10000.
Официальное число погибших в Венесуэле в результате двух землетрясений, произошедших на прошлой неделе, возросло почти до 3000 в субботу. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что власти страны сообщили о 2954 погибших и 16 592 раненых.
Число раненых увеличилось примерно на 4000. Семьи тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести, продолжают оказывать давление на власти, чтобы они активизировали поисково-спасательные работы
Издание указывает, что двойные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 баллов опустошили значительную часть северного прибрежного штата Ла-Гуайра. С момента землетрясений 24 июня произошло 890 афтершоков. ООН и другие организации предупреждают, что окончательное число погибших может превысить 10 000, учитывая масштабы катастрофы.
"Правительство не обнародовало официальную оценку количества людей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Однако, по данным, собранным представителями оппозиции, число пропавших без вести или тех, кто считается пропавшим без вести, превышает 32 000", - резюмирует СМИ.
Напомним
Венесуэла создала фонд в 200 млн долларов для восстановления пострадавших от землетрясений регионов.
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