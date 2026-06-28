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24 страны направили 521 тонну помощи Венесуэле после землетрясений - Родригес

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Делси Родригес сообщила о помощи от 24 стран, в частности 521 тонну гуманитарного груза и 2741 спасателя. Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле превысило 1430 человек.

24 страны направили 521 тонну помощи Венесуэле после землетрясений - Родригес
Фото: скриншот из видео

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в субботу вечером заявила, что 24 страны прислали помощь. Кроме того, 2 741 спасатель прибыл в страну для участия в поисковых операциях после двойного землетрясения, сообщает УНН со ссылкой на пост Родригес в Telegram.

Детали

На данный момент мы получили поддержку от 24 стран международного сообщества, которые прислали в общей сложности 521 тонну гуманитарной помощи, 86 специализированных кинологических команд и более 2 741 сотрудника поисково-спасательных служб и служб технической поддержки, которые уже присоединились к нашим командам для совместного реагирования на чрезвычайную ситуацию

- говорится в посте Делси Родригес.

Напомним

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в среду, возросло как минимум до 1430 человек.

В то же время CNN показал аэрофотоснимки штата Ла-Гуайра, который больше всего пострадал от мощных землетрясений в Венесуэле. Эти кадры демонстрируют масштабные разрушения жилых кварталов и инфраструктуры.

Евгений Устименко

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