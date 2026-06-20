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Число жертв удара по Запорожью возросло до четырех, под завалами может находиться человек

Киев • УНН

 • 740 просмотра

В результате российского удара по Запорожью погибли четыре человека. Под завалами может находиться еще один человек.

Число жертв удара по Запорожью возросло до четырех, под завалами может находиться человек

Число погибших в результате российского удара по Запорожью продолжает расти. По предварительным данным, жертвами атаки уже стали четыре человека, пишет УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Подробности

Также увеличивается количество пострадавших. По словам главы области, в экстренные службы продолжают поступать сообщения о новых последствиях обстрела.

Вероятно, человек под завалами. Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. По предварительным данным, уже четверо погибших

– сообщил Федоров.

Спасатели продолжают поисковую операцию

Глава ОВА отметил, что информация о последствиях атаки уточняется, а на местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы.

Сейчас спасатели проверяют сообщения о возможном нахождении человека под завалами разрушенных зданий. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий российского обстрела.

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Степан Гафтко

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