Число жертв удара по Запорожью возросло до четырех, под завалами может находиться человек

Число погибших в результате российского удара по Запорожью продолжает расти. По предварительным данным, жертвами атаки уже стали четыре человека, пишет УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Также увеличивается количество пострадавших. По словам главы области, в экстренные службы продолжают поступать сообщения о новых последствиях обстрела.

Вероятно, человек под завалами. Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. По предварительным данным, уже четверо погибших – сообщил Федоров.

Спасатели продолжают поисковую операцию

Глава ОВА отметил, что информация о последствиях атаки уточняется, а на местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы.

Сейчас спасатели проверяют сообщения о возможном нахождении человека под завалами разрушенных зданий. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий российского обстрела.

РФ атаковала Запорожье КАБами, под ударом оказались ГЭС и гражданская инфраструктура, есть погибшие