Число жертв торнадо в США возросло до 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Число жертв торнадо на юго-востоке США достигло 18 человек, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Джорджия Кэтрин Хоуден сообщила о новых жертвах в штате, подтвердив гибель всего 18 человек.
Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь штатам Джорджия, Флорида и Алабама, пострадавшим от торнадо, штормов и ливней.
Ранее в УНН сообщали о 11 погибших.
Напомним, что в течение выходных на территории штата было зафиксировано 11 торнадо.