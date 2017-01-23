Число жертв торнадо в США возросло до 18 человек

Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Джорджия Кэтрин Хоуден сообщила о новых жертвах в штате, подтвердив гибель всего 18 человек.

Президент США Дональд Трамп пообещал федеральную помощь штатам Джорджия, Флорида и Алабама, пострадавшим от торнадо, штормов и ливней.

Ранее в УНН сообщали о 11 погибших.

Напомним, что в течение выходных на территории штата было зафиксировано 11 торнадо.