Число жертв торнадо у США зросло до 18 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Число жертв торнадо на південному сході США досягло 18 осіб, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Представник агентства з надзвичайних ситуацій штату Джорджія Кетрін Хоуден повідомила про нові жертви в штаті, підтвердивши загибель загалом 18 осіб.
Президент США Дональд Трамп пообіцяв федеральну допомогу штатам Джорджія, Флорида і Алабама, постраждалим від торнадо, штормів і злив.
Раніше в УНН повідомляли про 11 загиблих.
Нагадаємо, що протягом вихідних на території штату було зафіксовано 11 торнадо.