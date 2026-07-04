Число жертв российской атаки на Киев в ночь на 2 июля возросло до 31
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева завершены аварийно-спасательные работы после попадания в 16-этажный дом. Число погибших в результате массированной атаки 2 июля возросло до 31 человека, 102 человека ранено.
В Киеве завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе, количество жертв массированной российской атаки возросло до 31, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Сегодня в ходе работ на 12–13 этажах расчищено около 42 куб.м строительного мусора. С помощью автокрана XCMG QY75K с этих же этажей извлечено 24 обломка железобетонных плит общим весом около 53 тонн.
Останки тел, обнаруженные во время проведения работ, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы
К ликвидации последствий от ГСЧС Киева сегодня привлекалось 30 спасателей и 8 единиц техники.
Всего, по состоянию на сегодня, в результате российской атаки 2 июля погиб 31 человек и 102 — травмированы
Контекст
В четверг, 2 июля, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине и Киеву. 3 июля в столице был объявлен траур: количество пострадавших в результате атаки приблизилось к ста, на данный момент известно о 30 погибших.