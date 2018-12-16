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Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до 5

Киев • УНН

 • 11098 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Пятый человек, пострадавший в результате нападения в центре Страсбурга во вторник вечером, умер от полученных ран. Об этом сообщил в воскресенье Agence France-Presse, передает УНН.

Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до 5

По его данным, речь идет о 36-летнем выходце из польского города Катовице. “Мой брат Барто Педро Орент-Недзельский только что покинул нас. Он благодарит вас за любовь и поддержку, которую вы ему оказали”, — приводит агентство высказывание родственника погибшего, размещенное на странице в Facebook.

Во вторник вечером 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Мэр города назвал нападение терактом. Шекатт был ликвидирован в четверг в ходе спецоперации. По данным телеканала BFM, нападавший был боевиком террористической группировки “Исламское государство”.

Как сообщал УНН, отец стрелка Страсбурга рассказал о попытках отвлечь сына от ИГ.

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