Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до 5

По его данным, речь идет о 36-летнем выходце из польского города Катовице. “Мой брат Барто Педро Орент-Недзельский только что покинул нас. Он благодарит вас за любовь и поддержку, которую вы ему оказали”, — приводит агентство высказывание родственника погибшего, размещенное на странице в Facebook.

Во вторник вечером 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Мэр города назвал нападение терактом. Шекатт был ликвидирован в четверг в ходе спецоперации. По данным телеканала BFM, нападавший был боевиком террористической группировки “Исламское государство”.

Как сообщал УНН, отец стрелка Страсбурга рассказал о попытках отвлечь сына от ИГ.