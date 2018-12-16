Число загиблих при стрілянині в Страсбурзі збільшилося до 5
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. П’ята людина, яка постраждала в результаті нападу в центрі Страсбурга у вівторок ввечері, померла від отриманих ран. Про це повідомило в неділю Agence France-Presse, інформує УНН.
За його даними, мова йде про 36-річного вихідця з польського міста Катовіце. “Мій брат Барто Педро Орент-Недзельський тільки що покинув нас. Він дякує вам за любов і підтримку, яку ви йому надали”, — наводить агентство вислів родича загиблого, розміщений на сторінці в Facebook.
У вівторок ввечері 29-річний Шеріф Шекатт влаштував стрілянину поруч з різдвяним ярмарком в Страсбурзі. Мер міста назвав напад терактом. Шекатт був ліквідований в четвер в ході спецоперації. За даними телеканалу BFM, нападник був бойовиком терористичного угрупування “Ісламська держава”.
Як повідомляв УНН, батько стрілка з Страсбурга розповів про спроби відвернути сина від ІД.