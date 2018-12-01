Число арестованных во время манифестаций в Париже приблизилось к двум сотням
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Количество арестованных во время субботних Манифестаций в Париже превышает 180 человек. Об этом УНН сообщает CNEWS.
“Число арестованных вблизи Елисейских полей теперь составляет 188”, — сообщает телеканал.
Согласно докладу министерства внутренних дел, третий день национальной мобилизации “желтых жилетов” собрал около 75 000 демонстрантов по всей Франции.
Самые активные манифестации проходят в центре Парижа. Тут полиция применила слезоточивый газ против “желтых жилетов”. В свою очередь участники протестов швыряли в полицию различные предметы, дымовые шашки. Кроме того, возникло несколько пожаров, в частности в садах Тюильри.
Как ранее информировал УНН, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. Акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверил, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.