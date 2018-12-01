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Число заарештованих під час маніфестацій в Парижі наблизилася до двох сотень

Число заарештованих під час маніфестацій в Парижі наблизилася до двох сотень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Кількість заарештованих під час суботніх маніфестацій в Парижі перевищує 180 осіб. Про це УНН повідомляє CNEWS.

“Число заарештованих поблизу Єлисейських полів тепер становить 188”, — повідомляє телеканал.

Згідно з доповіддю міністерства внутрішніх справ, третій день національної мобілізації “жовтих жилетів” зібрав близько 75 000 демонстрантів по всій Франції.

Найактивніші маніфестації проходили в центрі Парижа. Тут поліція застосувала сльозогінний газ проти “жовтих жилетів”. У свою чергу учасники протестів жбурляли в поліцію різні предмети, димові шашки. Крім того, виникло кілька пожеж, зокрема в садах Тюїльрі.

Нагадаємо, третя хвиля протестів триває у Франції з самого ранку суботи. У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників протестів. Також зіткнення відбулися в Страсбурзі і там поліція, як і в Парижі раніше, застосувала сльозогінний газ, коли “жовті жилети” спробували покинути запланований маршрут ходи.

Як раніше інформував УНН, рух “жовтих жилетів” з’явилося у Франції в знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.

З 17 листопада по країні прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили в Парижі. Минулої суботи, за даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в маніфестаціях по всій Франції взяли участь понад 103 тисяч осіб, а всього за день було організовано понад 1,5 тис. Акцій протесту. Влада заявила, що уряд не відмовиться від взятого раніше курсу, проте запевнив, що влада змінить підхід. Консультації в уряді триватимуть протягом трьох місяців.

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