Число раненых военных США на Ближнем Востоке возросло до 232 человек
Киев • УНН
Центральное командование США подтвердило ранения 232 военных, 207 из которых уже в строю. С начала конфликта в регионе погибло 13 американских бойцов.
Пресс-секретарь Центрального командования США, капитан Тим Хокинс сообщил агентству Associated Press, что на Ближнем Востоке ранены 232 военнослужащих, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, это на 30 человек больше, чем по предварительным данным, которые составляли около 200 человек в понедельник.
Хокинс сказал, что 207 из 232 раненых уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. Число военнослужащих, получивших серьезные ранения, осталось неизменным — 10 человек.
С начала войны в Иране погибло 13 американских военнослужащих.
