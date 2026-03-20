Кількість поранених військових США на Близькому Сході зросла до 232 осіб
Київ • УНН
Центральне командування США підтвердило поранення 232 військових, 207 з яких уже в строю. З початку конфлікту в регіоні загинуло 13 американських бійців.
Прессекретар Центрального командування США, капітан Тім Хокінс повідомив агентству Associated Press, що на Близькому Сході поранено 232 військовослужбовці, передає УНН.
Деталі
За даними ЗМІ, це на 30 осіб більше, ніж за попередніми даними, які складали близько 200 осіб у понеділок.
Хокінс сказав, що 207 із 232 поранених вже повернулися до виконання службових обов'язків. Число військовослужбовців, які зазнали серйозних поранень, залишилося незмінним — 10 осіб.
З початку війни в Ірані загинуло 13 американських військовослужбовців.
