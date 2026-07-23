Число пострадавших в результате удара по Славянску возросло до 14 - ОВА
Киев • УНН
В результате удара россиян по Славянску число раненых возросло до 14. Было повреждено 7 многоэтажек.
В результате удара по Славянску в Донецкой области количество пострадавших возросло до 14, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Количество раненых в Славянске возросло до 14
Он напомнил, что днем россияне сбросили на город 2 авиабомбы и попали в жилую застройку, в результате чего было повреждено 7 многоэтажек.
Напомним
Как минимум 10 человек ранены в результате обстрела Славянска, повреждены многоэтажки.