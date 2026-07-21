Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до четырех

В результате вражеского удара по Одессе количество пострадавших возросло до четырех. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, до 4 человек возросло количество пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Одессу. За медицинской помощью обратились еще двое: 38-летний мужчина и 19-летняя девушка - сообщил Кипер.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В центре Одессы из-за российской атаки есть повреждения, двое пострадавших