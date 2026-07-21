Число пострадавших в результате удара по Одессе возросло до четырех
Киев • УНН
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об увеличении числа пострадавших до четырех. За медицинской помощью обратились 38-летний мужчина и 19-летняя девушка.
В результате вражеского удара по Одессе количество пострадавших возросло до четырех. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, до 4 человек возросло количество пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Одессу. За медицинской помощью обратились еще двое: 38-летний мужчина и 19-летняя девушка
По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В центре Одессы из-за российской атаки есть повреждения, двое пострадавших21.07.26, 12:38 • 6734 просмотра