Число пострадавших от утренних ударов рф дронами в Харькове существенно возросло: новые кадры последствий

Число пострадавших в результате ударов российских войск дронами сегодня рано утром по Харькову возросло до 36, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате повторного удара пострадали 33 человека, пишет УНН.

Люди продолжают обращаться за медицинской помощью из-за атаки российских БПЛА на Харьков утром 7 июля. По состоянию на сейчас известно о 36 пострадавших, среди них - трое детей - сообщили в прокуратуре, указав, что речь идет об ударах рф по Шевченковскому и Слободскому районам после 5 утра.

Позже войска рф ударили и по Холодногорскому району Харькова, второй раз за день нанеся массированные удары БПЛА по городу.

Число пострадавших от последней атаки рф дронами на Харьков возросло до 16

В Холодногорском районе, как указано, под прицел врага попали жилые, административные и складские здания, объекты торговли и автомобили. Произошло несколько очагов возгорания. Горели жилые здания и автомобили.

По данным ГСЧС, ранее было известно о по меньшей мере 16 пострадавших здесь людях. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что "до 33 человек возросло число пострадавших в результате российских ударов БПЛА по Харькову", говоря об атаке рф на Холодногорский район.

До 33 возросло число пострадавших в результате последней атаки на Харьков. Среди пострадавших - трое детей: мальчики 8 и 17 лет и 10-летняя девочка. У них была острая реакция на стресс. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь - подтвердил Синегубов.

Ликвидация последствий атаки продолжается.