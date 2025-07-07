Число пострадавших от утренних ударов рф дронами в Харькове существенно возросло: новые кадры последствий
Киев • УНН
В результате утренних ударов российских БпЛА по Харькову 7 июля число пострадавших возросло. Атаки были направлены на Шевченковский, Слободской и Холодногорский районы, вызвав пожары и разрушения.
Число пострадавших в результате ударов российских войск дронами сегодня рано утром по Харькову возросло до 36, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате повторного удара пострадали 33 человека, пишет УНН.
Люди продолжают обращаться за медицинской помощью из-за атаки российских БПЛА на Харьков утром 7 июля. По состоянию на сейчас известно о 36 пострадавших, среди них - трое детей
Позже войска рф ударили и по Холодногорскому району Харькова, второй раз за день нанеся массированные удары БПЛА по городу.
Число пострадавших от последней атаки рф дронами на Харьков возросло до 1607.07.25, 12:24 • 1061 просмотр
В Холодногорском районе, как указано, под прицел врага попали жилые, административные и складские здания, объекты торговли и автомобили. Произошло несколько очагов возгорания. Горели жилые здания и автомобили.
По данным ГСЧС, ранее было известно о по меньшей мере 16 пострадавших здесь людях. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что "до 33 человек возросло число пострадавших в результате российских ударов БПЛА по Харькову", говоря об атаке рф на Холодногорский район.
До 33 возросло число пострадавших в результате последней атаки на Харьков. Среди пострадавших - трое детей: мальчики 8 и 17 лет и 10-летняя девочка. У них была острая реакция на стресс. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую помощь
Ликвидация последствий атаки продолжается.