Число пострадавших от последней атаки рф дронами на Харьков возросло до 16 7 июля 2025

Число пострадавших в результате последней атаки рф на Харьков дронами возросло до 16, среди них - один несовершеннолетний, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"С 10.10 до 10.30 россияне атаковали город 6 БпЛА типа "Герань-2". Пострадали 16 человек, среди них - 17-летний парень", - написал Синегубов.

По словам главы ОВА, под ударом был Холодногорский район. Повреждены административные здания, пятиэтажный жилой дом, горели 2 автомобиля и еще один жилой дом.

Экстренные службы устраняют последствия обстрела.

Медики оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.

Ранее было известно об 11 пострадавших.

11 пострадавших, человек может быть под завалами после последней атаки рф на Харьков