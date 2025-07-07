Кількість постраждалих від останньої атаки рф дронами на Харків зросла до 16 7 липня 2025

Кількість постраждалих внаслідок останньої атаки рф на Харків дронами зросла до 16, серед них - один неповнолітній, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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"З 10.10 до 10.30 росіяни атакували місто 6 БпЛА типу "Герань-2". Постраждали 16 людей, серед них – 17-річний хлопець", - написав Синєгубов.

Зі слів голови ОВА, під ударом був Холодногірський район. Пошкоджено адміністративні будівлі, п’ятиповерховий житловий будинок, горіли 2 автомобілі та ще один житловий будинок.

Екстрені служби усувають наслідки обстрілу.

Медики надають постраждалим висококваліфіковану допомогу.

Раніше було відомо про 11 постраждалих.

11 постраждалих, людина може бути під завалами після останньої атаки рф на Харків