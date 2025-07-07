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Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
08:27 • 7971 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
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Кількість постраждалих від останньої атаки рф дронами на Харків зросла до 16 7 липня 2025

Київ • УНН

 • 899 перегляди

Внаслідок атаки 6 БпЛА типу "Герань-2" на Харків постраждали 16 осіб, включаючи 17-річного хлопця. Пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі у Холодногірському районі.

Кількість постраждалих від останньої атаки рф дронами на Харків зросла до 16

Кількість постраждалих внаслідок останньої атаки рф на Харків дронами зросла до 16, серед них - один неповнолітній, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

"З 10.10 до 10.30 росіяни атакували місто 6 БпЛА типу "Герань-2". Постраждали 16 людей, серед них – 17-річний хлопець", - написав Синєгубов.

Зі слів голови ОВА, під ударом був Холодногірський район. Пошкоджено адміністративні будівлі, п’ятиповерховий житловий будинок, горіли 2 автомобілі та ще один житловий будинок.

Екстрені служби усувають наслідки обстрілу.

Медики надають постраждалим висококваліфіковану допомогу.

Раніше було відомо про 11 постраждалих.

11 постраждалих, людина може бути під завалами після останньої атаки рф на Харків07.07.25, 11:16 • 1002 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Шахед-136
Харків
Tesla
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