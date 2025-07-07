Кількість постраждалих від ранкових атак рф дронами у Харкові суттєво зросла: нові кадри наслідків

До 36 зросла кількість постраждалих через удари російських військ дронами сьогодні під ранок по Харкову, повідомили в Харківській обласній прокуратурі у понеділок. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок повторного удару постраждали 33 людини, пише УНН.

Люди продовжують звертатись за медичною допомогою через атаку російських БпЛА на Харків вранці 7 липня. Станом на зараз відомо про 36 постраждалих, серед них - троє дітей - повідомили у прокуратурі, вказавши, що йдеться про удари рф по Шевченківському та Слобідському районах після 5-ї ранку.

Згодом війська рф вдарили і по Холодногірському району Харкова, вдруге за день завдавши масованих ударів БпЛА по місту. За даними ДСНС, раніше було відомо про щонайменше 16 постраждалих тут людей.

Кількість постраждалих від останньої атаки рф дронами на Харків зросла до 16

У Холодногірському районі, як вказано, під приціл ворога потрапили житлові, адміністративні та складські будівлі, об'єкти торгівлі та автомобілі. Сталося декілька осередків займання. Горіли житлові будівлі та автівки.

Згодом у ДСНС повідомили, що "до 33 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російських ударів БпЛА по Харкову", говорячи про атаку рф на Холодногірський район.

До 33 зросла кількість постраждалих внаслідок останньої атаки на Харків. Серед постраждалих - троє дітей: хлопці 8 і 17 років та 10-річна дівчинка. Вони мали гостру реакцію на стрес. Лікарі надають усім постраждалим необхідну допомогу - підтвердив Синєгубов.

Ліквідація наслідків атаки триває.