Число пострадавших от атаки рф на Киев приблизилось к 100

Число пострадавших в результате одной из самых массированных атак рф на Киев 2 июля приблизилось к ста, на данный момент известно о 30 погибших, сообщили в ГСЧС Украины обновленные данные в пятницу, пишет УНН.

Детали

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Массированный обстрел в ночь на 2 июля вызвал пожары и разрушения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и других сооружений на 40 локациях города.

Число погибших достигло уже 30 человек, раненых - 99 - сообщили в ГСЧС.

Наибольшее количество поражений - в Дарницком районе: повреждены две многоэтажки и 8 частных домов. Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают строительные конструкции на трех локациях. В Оболонском районе ликвидировали пожар складских зданий.

Психологи ГСЧС оказали помощь 201 человеку.

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