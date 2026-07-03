Число пострадавших от атаки рф на Киев приблизилось к 100
Киев • УНН
Массированная атака рф на Киев 2 июля привела к 30 погибшим и 99 раненым. Наибольшие разрушения в Дарницком районе, где повреждены многоэтажки и частные дома.
Число пострадавших в результате одной из самых массированных атак рф на Киев 2 июля приблизилось к ста, на данный момент известно о 30 погибших, сообщили в ГСЧС Украины обновленные данные в пятницу, пишет УНН.
Детали
В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.
Массированный обстрел в ночь на 2 июля вызвал пожары и разрушения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и других сооружений на 40 локациях города.
Число погибших достигло уже 30 человек, раненых - 99
Наибольшее количество поражений - в Дарницком районе: повреждены две многоэтажки и 8 частных домов. Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают строительные конструкции на трех локациях. В Оболонском районе ликвидировали пожар складских зданий.
Психологи ГСЧС оказали помощь 201 человеку.
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова03.07.26, 10:01 • 6810 просмотров