Число пострадавших от атаки рф на Киев приблизилось к 100

$44.800.0351.080.10
ukenru
07:10 • 2652 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
07:01 • 6810 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
04:36 • 11511 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 21541 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
2 июля, 16:41 • 34630 просмотра
Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot
Эксклюзив
2 июля, 15:51 • 43946 просмотра
Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян
Эксклюзив
2 июля, 14:57 • 41184 просмотра
Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на КиевPhoto
2 июля, 12:39 • 39773 просмотра
В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф
Эксклюзив
2 июля, 11:56 • 36600 просмотра
рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт
2 июля, 11:48 • 24456 просмотра
Жертвами атаки рф на Киев стали уже 20 человек
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.4м/с
56%
744мм
Популярные новости
Враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу - двое раненых2 июля, 22:05 • 8096 просмотра
Удар РФ по Сумщине: погибли две женщины3 июля, 00:16 • 10109 просмотра
Завершал войну с Ираном как минимум 38 раз: Хантер Байден "номинировал" Трампа на Нобелевскую премию мира3 июля, 00:53 • 10859 просмотра
Топливный шок: цены на бензин в России выросли на 20% за год - СЗР3 июля, 01:28 • 6068 просмотра
Нацполиция проводит масштабные обыски в сети нелегальных обменников02:30 • 12421 просмотра
публикации
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 32420 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 41743 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto2 июля, 11:28 • 43954 просмотра
Экономика России держится из последних сил, Кремль уже не может скрывать последствия украинских атак Photo2 июля, 10:02 • 50727 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 76157 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Александр Стабб
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Финляндия
Украина
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 34880 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 80373 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 113758 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 126572 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 139148 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Число пострадавших от атаки рф на Киев приблизилось к 100

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Массированная атака рф на Киев 2 июля привела к 30 погибшим и 99 раненым. Наибольшие разрушения в Дарницком районе, где повреждены многоэтажки и частные дома.

Число пострадавших от атаки рф на Киев приблизилось к 100

Число пострадавших в результате одной из самых массированных атак рф на Киев 2 июля приблизилось к ста, на данный момент известно о 30 погибших, сообщили в ГСЧС Украины обновленные данные в пятницу, пишет УНН.

Детали

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Массированный обстрел в ночь на 2 июля вызвал пожары и разрушения жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и других сооружений на 40 локациях города.

Число погибших достигло уже 30 человек, раненых - 99

- сообщили в ГСЧС.

Наибольшее количество поражений - в Дарницком районе: повреждены две многоэтажки и 8 частных домов. Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают строительные конструкции на трех локациях. В Оболонском районе ликвидировали пожар складских зданий.

Психологи ГСЧС оказали помощь 201 человеку.

Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова03.07.26, 10:01 • 6810 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев