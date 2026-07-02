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Число погибших в Киеве в результате атаки рф возросло до 25 человек

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

По состоянию на 21:00 2 июля в Киеве в результате атаки рф погибли 25 человек. В Дарницком районе продолжается разбор завалов, 8 человек не выходят на связь.

Число погибших в Киеве в результате атаки рф возросло до 25 человек

По состоянию на 21:00 четверга, 2 июля, известно о 25 погибших в Киеве в результате атаки РФ, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН

На одной из локаций в Дарницком районе до сих пор продолжается разбор завалов и поиск людей. Только здесь обнаружено 5 погибших и еще 8 не выходят на связь. По состоянию на 21:00 в результате вражеской атаки уже 25 человек погибли 

- сообщил Ткаченко. 

Он отметил, что спасатели будут работать без перерывов до полной расчистки завалов, но, к сожалению, могут быть обнаружены еще жертвы.

Напомним 

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БПЛА.

После ночной атаки рф под завалами дома в Киеве могут оставаться девять человек - ГСЧС02.07.26, 17:31 • 2058 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеКиев