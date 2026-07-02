Число погибших в Киеве в результате атаки рф возросло до 23

В Киеве количество погибших в результате массированной атаки рф возросло до 23. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Количество погибших в результате российской атаки возросло до 23 человек. Соболезнования всем, кто сегодня потерял самых дорогих - сообщил Ткаченко.

После ночной атаки рф под завалами дома в Киеве могут оставаться девять человек - ГСЧС

Контекст

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне избрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БПЛА.