Число погибших моряков после атаки РФ на судно Golden Leo возросло до 6, спасательная операция продолжается — Калашник
Киев • УНН
В результате атаки РФ на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау погибло 6 моряков, 4 пропали без вести. Спасено 8 членов экипажа, поисково-спасательная операция продолжается.
В результате атаки рф на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау число погибших моряков возросло до 6, ещё 4 считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, передаёт УНН.
Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское судоходство. Удалось спасти 8 членов экипажа. Двое из них получили ранения. К сожалению, на данный момент известно о гибели 6 моряков, ещё 4 считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается
По его словам, это очередное военное преступление России и удар по безопасности международного судоходства и глобальной продовольственной безопасности.
Министр выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Напомним
Вблизи Одессы враг атаковал торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое после загрузки кукурузой выходило из украинского порта. На борту находились 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.
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