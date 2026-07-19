Число погибших моряков после атаки РФ на судно Golden Leo возросло до 6, спасательная операция продолжается — Калашник

В результате атаки рф на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау число погибших моряков возросло до 6, ещё 4 считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, передаёт УНН.

Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское судоходство. Удалось спасти 8 членов экипажа. Двое из них получили ранения. К сожалению, на данный момент известно о гибели 6 моряков, ещё 4 считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается