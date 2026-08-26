Число арестов ICE в США в июле достигло почти 50 тысяч — рекорд за второй срок Трампа
Киев • УНН
ICE в июле арестовала 49 571 человека — на 15% больше, чем в июне. Рост связывают с новой тактикой и усилением службы.
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) в июле арестовала 49 571 человека. Это самый высокий месячный показатель с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
По сравнению с июнем количество арестов выросло на 15% — с 43 021 до 49 571. А по сравнению с февралем показатель увеличился примерно на 70%.
По данным AP, администрация Трампа продолжает курс на массовые депортации, одновременно изменив тактику. Вместо громких операций в крупных городах ICE все чаще проводит аресты во время проверок автомобилей, а также с помощью местных и штатных правоохранительных органов.
Рост также связывают с масштабным набором новых сотрудников ICE и увеличением финансирования службы. В то же время Министерство внутренней безопасности США в значительной мере прекратило регулярно публиковать собственную статистику по иммиграционным задержаниям.
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