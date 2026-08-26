Кількість арештів ICE у США в липні сягнула майже 50 тисяч – рекорд за другий термін Трампа
Київ • УНН
ICE у липні заарештувала 49 571 людину - на 15% більше, ніж у червні. Зростання пов’язують із новою тактикою та посиленням служби.
Імміграційна та митна служба США (ICE) у липні заарештувала 49 571 людину. Це найвищий місячний показник від початку другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це пише УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
Порівняно з червнем кількість арештів зросла на 15% – із 43 021 до 49 571. А проти лютого показник збільшився приблизно на 70%.
За даними AP, адміністрація Трампа продовжує курс на масові депортації, водночас змінивши тактику. Замість гучних операцій у великих містах ICE дедалі частіше проводить арешти під час перевірок автомобілів та за допомогою місцевих і штатних правоохоронців.
Зростання також пов'язують із масштабним набором нових співробітників ICE та збільшенням фінансування служби. Водночас Міністерство внутрішньої безпеки США значною мірою припинило регулярно публікувати власну статистику щодо імміграційних затримань.
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