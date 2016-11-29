Чиновницу налоговой инспекции в Днепропетровской области будут судить за взяточничество

Чиновница за "вознаграждение" в 40 тыс. грн уменьшила предпринимательнице сумму доначисленных налоговых обязательств и штрафных санкций с 680 тыс. грн, установленных ранее, до 65 тыс. грн.

Взяточницу задержали во время получения взятки в служебном кабинете.

Ей вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины.