Чиновницу налоговой инспекции в Днепропетровской области будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Днепродзержинской объединенной государственной налоговой инспекции, которую разоблачили во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
Чиновница за "вознаграждение" в 40 тыс. грн уменьшила предпринимательнице сумму доначисленных налоговых обязательств и штрафных санкций с 680 тыс. грн, установленных ранее, до 65 тыс. грн.
Взяточницу задержали во время получения взятки в служебном кабинете.
Ей вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины.