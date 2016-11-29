Чиновницю податкової інспекції на Дніпропетровщині судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника Дніпродзержинської об’єднаної державної податкової інспекції, яку викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону.
Чиновниця за “винагороду” в 40 тис. грн зменшила підприємниці суму донарахованих податкових зобов’язань та штрафних санкцій з 680 тис. грн, установлених раніше, до 65 тис. грн.
Хабарницю затримали під час одержання хабара в службовому кабінеті.
Їй вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.