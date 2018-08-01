Чиновницу мэрии Херсона облили серной кислотой - юрист

"Только сейчас установили, что облили Катю концентрированной серной кислотой. Если бы сразу провели экспертизу, то становится очевидно, что это - промышленный прекурсор или кустарно изготовленный. И, соответственно, найти исполнителя. Это не было сделано по стечению разного рода обстоятельств. Одно из них: для проведения экспертизы требуется постановление суда", - сообщил Найем.

Напомним, состояние и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк близкий к тяжелому. Ранее Найем привел слова пострадавшей женщины: "Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла уйти. Прохожие пытались промыть водой".

Как сообщал УНН, и.о. управляющая делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела.