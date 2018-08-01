Чиновницу мэрии Херсона облили серной кислотой - юрист

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 12252 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 74235 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118490 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126406 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165862 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152210 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140224 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130335 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178840 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118294 просмотра

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Чиновницу мэрии Херсона облили серной кислотой - юрист

Чиновницу мэрии Херсона облили серной кислотой - юрист

Киев  •  УНН

 • 11446 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Чиновницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Об этом в своем Facebook сообщил юрист Маси Найем, передает УНН.

"Только сейчас установили, что облили Катю концентрированной серной кислотой. Если бы сразу провели экспертизу, то становится очевидно, что это - промышленный прекурсор или кустарно изготовленный. И, соответственно, найти исполнителя. Это не было сделано по стечению разного рода обстоятельств. Одно из них: для проведения экспертизы требуется постановление суда", - сообщил Найем.

Напомним, состояние и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк близкий к тяжелому. Ранее Найем привел слова пострадавшей женщины: "Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла уйти. Прохожие пытались промыть водой".

Как сообщал УНН, и.о. управляющая делами Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела.

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