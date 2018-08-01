Чиновницю мерії Херсона облили сірчаною кислотою - юрист

"Тільки зараз встановили, що облили Катю концентрованою сірчаною кислотою. Якби відразу провели експертизу, то стало б зрозуміло, що це - промисловий прекурсор або кустарно виготовлений. І, відповідно, знайти виконавця. Це не було зроблено за збігом різного роду обставин. Одне з них: для проведення експертизи потрібна постанова суду", - повідомив Найєм.

Нагадаємо, стан в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк близький до важкого. Раніше Найєм навів слова постраждалої жінки: "Вийшла, мене облили. Відчула щось тепле. Потім зрозуміла, що одяг почав плавитися. Додому не могла піти. Перехожі намагалися промити водою".

Як повідомляв УНН, в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерина Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла.