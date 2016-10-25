Чиновники получат еще 10 дней для подачи электронной декларации после предупреждения НАПК

"Если по результатам контроля установлено, что потенциальный декларант не подал декларацию, Национальное агентство письменно уведомляет этого служащего о факте непредоставления декларации. В течение 10 дней со дня получения уведомления, данное лицо должно подать декларацию", - говорится в сообщении.

Также Н.Корчак сообщила, что за несвоевременное предоставление или за неподачу декларации без уважительных причин, законодательство Украины предусматривает административную ответственность. По решению НАПК, которое направляется в суд, декларант должен обосновать уважительность причины неподачи декларации, иначе он будет оштрафован на сумму от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.