Чиновники получат еще 10 дней для подачи электронной декларации после предупреждения НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак рассказала, что в случае непредоставления электронной декларации субъектом декларирования, он будет предупрежден о факте непредоставления декларации. После этого потенциальный декларант будет иметь 10 дней для подачи декларации. Об этом глава агентства написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Если по результатам контроля установлено, что потенциальный декларант не подал декларацию, Национальное агентство письменно уведомляет этого служащего о факте непредоставления декларации. В течение 10 дней со дня получения уведомления, данное лицо должно подать декларацию", - говорится в сообщении.
Также Н.Корчак сообщила, что за несвоевременное предоставление или за неподачу декларации без уважительных причин, законодательство Украины предусматривает административную ответственность. По решению НАПК, которое направляется в суд, декларант должен обосновать уважительность причины неподачи декларации, иначе он будет оштрафован на сумму от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.