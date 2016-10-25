Чиновники матимуть ще 10 днів для подачі е-декларації після попередження НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Національного агенства з питань запобігання корупції Наталія Корчак розповіла, що разі неподання е-декларації суб’єктом декларування, його буде попереджено про факт неподання декларації. Після цього потенційний декларант матиме 10 днів для подачі декларації. Про це голова агентства написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Якщо за результатами контролю встановлено, що потенційний декларант не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє цього чиновника про факт неподання декларації. Протягом 10 днів з дня отримання такого повідомлення, дана особа повинна подати декларацію”, — йдеться в повідомленні.
Також Н.Корчак повідомила, що за несвоєчасне подання чи за неподання декларації без поважних причин, законодавство України передбачає адміністративну відповідальність. За рішенням НАЗК, яке скеровується до суду, декларант повинен обґрунтувати поважність причини неподання декларації, інакше він буде оштрафований на суму від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.