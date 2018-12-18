Чиновникам необходимо психиатрическая проверка - Гончаренко

"Глядя на наших многих кандидатов, думаю оно бы не помешало, но все же президента у нас выбирает не психиатр и не нарколог, а граждане Украины. Поэтому, если им подходит такой кандидат, за которого они голосуют, это их выбор", - сказал Гончаренко.



В то же время он отметил, что госслужащих, которых назначают на должность, а не выбирают граждане, нужно проверять.



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"Такие проверки должны быть при назначении кого-то как чиновника, а когда люди выбирают человека, то это их выбор. Возможно, они хотят с таким психическим расстройством человека. Это же выбор граждан", - сообщил Гончаренко.



Как сообщал УНН, французский суд приказал лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен пройти психиатрическую экспертизу в связи с публикацией фотографий жертв террористической группировки "Исламское государство", которые политик разместила на своей странице в Twitter.