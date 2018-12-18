Чиновникам необхідна психіатрична перевірка – Гончаренко

"Дивлячись на наших багатьох кандидатів, думаю воно б не завадило, але все ж таки президента в нас обирає не психіатр і не нарколог, а громадяни України. Тому, якщо їм підходить такий кандидат, за якого вони голосують, це їхній вибір", - сказав Гончаренко.



Водночас він зазначив, що держслужбовців, яких призначають на посаду, а не обирають громадяни, потрібно перевіряти.



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"Такі перевірки мають бути при призначенні когось як чиновника, а коли люди обирають людину, то це їх вибір. Можливо, вони хочуть з таким психічним розладом людину. Це ж вибір громадян", - повідомив Гончаренко.



Як повідомляв УНН, французький суд наказав лідеру партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен пройти психіатричну експертизу у зв'язку з публікацією фотографій жертв терористичного угрупування "Ісламська держава", які політик розмістила на своїй сторінці в Twitter.