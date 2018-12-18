Чиновникам необхідна психіатрична перевірка – Гончаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час призначення на посаду державні службовці повинні проходити психіатричну та наркологічну перевірку. Про це народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко повідомив журналісту УНН, відповідаючи на питання щодо проходження відповідної перевірки кандидатами в Президенти України.
"Дивлячись на наших багатьох кандидатів, думаю воно б не завадило, але все ж таки президента в нас обирає не психіатр і не нарколог, а громадяни України. Тому, якщо їм підходить такий кандидат, за якого вони голосують, це їхній вибір", - сказав Гончаренко.
Водночас він зазначив, що держслужбовців, яких призначають на посаду, а не обирають громадяни, потрібно перевіряти.
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"Такі перевірки мають бути при призначенні когось як чиновника, а коли люди обирають людину, то це їх вибір. Можливо, вони хочуть з таким психічним розладом людину. Це ж вибір громадян", - повідомив Гончаренко.
Як повідомляв УНН, французький суд наказав лідеру партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен пройти психіатричну експертизу у зв'язку з публікацією фотографій жертв терористичного угрупування "Ісламська держава", які політик розмістила на своїй сторінці в Twitter.