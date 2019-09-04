Чиновника будут судить за присвоение 6 млн грн государственных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Завершено досудебное расследование по подозрению бывшего руководителя госпредприятия в завладении более 6 млн грн государственных средств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Завершено следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего руководителя государственного предприятия, образованного с целью ведения единых и государственных реестров, который в 2013-2014 годах завладел государственными средствами в сумме более 6 млн грн путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи" в органах юстиции Украины с последующим выводом государственных средств на подконтрольные иностранные компании", - говорится в сообщении.
Его соучастник организовал схему вывода государственных средств под видом заключения договоров с фиктивным обществом на разработку программного обеспечения, которое в действительности таких услуг не предоставляло.
"Действиями бывших руководителей государственных предприятий и их соучастников государству причинен ущерб на сумму более 11 млн грн. На имущество подозреваемых, с целью возмещения убытков, наложены аресты.
Стороне защиты сегодня, 4 сентября, открыт доступ к материалам и после ознакомления с материалами производства обвинительный акт будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители разоблачили должностных лиц Киевской таможни Государственной фискальной службы на злоупотреблениях при перемещении товаров через таможенную границу.