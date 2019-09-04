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6 марта, 17:12 • 114272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 112709 просмотра

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Чиновника будут судить за присвоение 6 млн грн государственных средств

Чиновника будут судить за присвоение 6 млн грн государственных средств

Киев  •  УНН

 • 10181 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Завершено досудебное расследование по подозрению бывшего руководителя госпредприятия в завладении более 6 млн грн государственных средств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

"Завершено следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего руководителя государственного предприятия, образованного с целью ведения единых и государственных реестров, который в 2013-2014 годах завладел государственными средствами в сумме более 6 млн грн путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи" в органах юстиции Украины с последующим выводом государственных средств на подконтрольные иностранные компании", - говорится в сообщении.

Его соучастник организовал схему вывода государственных средств под видом заключения договоров с фиктивным обществом на разработку программного обеспечения, которое в действительности таких услуг не предоставляло.

"Действиями бывших руководителей государственных предприятий и их соучастников государству причинен ущерб на сумму более 11 млн грн. На имущество подозреваемых, с целью возмещения убытков, наложены аресты.

Стороне защиты сегодня, 4 сентября, открыт доступ к материалам и после ознакомления с материалами производства обвинительный акт будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители разоблачили должностных лиц Киевской таможни Государственной фискальной службы на злоупотреблениях при перемещении товаров через таможенную границу.

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