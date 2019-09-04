Посадовців Київської митниці викрили на зловживаннях при переправленні товарів через кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Правоохоронці викрили посадовців Київської митниці Державної фіскальної служби на зловживаннях при переміщенні товарів через митний кордон. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Правоохоронці встановили, що митники за попередньою змовою з службовими особами одного з підприємств Київщини упродовж 2017-2018 років порушували встановлений українським законодавством порядок переміщення товарів через митний кордон України. Вони, зокрема, забезпечили незаконні операції з вивезення відходів гартцинку та окису цинку, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ, за межі митної території України з приховуванням від митного контролю.
Оборудка здійснювалась шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення, підроблених документів.
Через протиправні дії підприємство упродовж вказаного періоду отримало на розрахунковий рахунок платника податку бюджетне відшкодування ПДВ у сумі понад 5 мільйонів гривень, чим спричинено збитки державі на вказану суму.
Наразі для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України та оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України проводяться обшуки за місцем здійснення господарської діяльності підприємства, а також за місцями проживання його керівників.
Слідчі дії відбуваються у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 статті 364 (зловживання владою) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, колишнього керівника Волинської митниці судитимуть.