Должностных лиц Киевской таможни разоблачили в злоупотреблениях при переправке товаров через границу

Правоохранители установили, что таможенники по предварительному сговору с должностными лицами одного из предприятий Киевской области на протяжении 2017-2018 лет нарушали установленный украинским законодательством порядок перемещения товаров через таможенную границу Украины. Они, в частности, обеспечили незаконные операции по вывозу отходов гартцинка и окиси цинка, облагаемых по нулевой ставке НДС, за пределы таможенной территории Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Сделка осуществлялась путем представления таможенному органу, как основания для перемещения, поддельных документов.

Через противоправные действия предприятие в течение указанного периода получило на расчетный счет налогоплательщика бюджетное возмещение НДС в сумме более 5 имллионов гривен, чем нанесен ущерб государству на указанную сумму.

Сейчас для установления всех обстоятельств совершения уголовного преступления на основании постановлений следственного судьи следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и оперативным сопровождением сотрудников Службы безопасности Украины проводятся обыски по месту осуществления хозяйственной деятельности предприятия, а также по месту жительства его руководителей.

Следственные действия проходят в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью) и ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, бывшего руководителя Волынской таможни будут судить.