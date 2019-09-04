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Чиновника судитимуть за привласнення 6 млн грн державних коштів

Чиновника судитимуть за привласнення 6 млн грн державних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Завершено досудове розслідування за підозрою колишнього керівника держпідприємства у заволодінні понад 6 млн грн державних коштів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Управління спеціальних розслідувань генеральної прокуратури України, передає УНН.

"Завершено слідство у кримінальному провадженні за підозрою колишнього керівника державного підприємства, утвореного з метою ведення єдиних та державних реєстрів, який у 2013-2014 роках заволодів державними коштами в сумі понад 6 млн. грн. шляхом укладання фіктивних договорів поставки програмного забезпечення для систем відеоконференцзв’язку в органах юстиції України з подальшим виведенням державних коштів на підконтрольні іноземні компанії", - йдеться в повідомленні.

Його співучасник організував схему виведення державних коштів під виглядом укладання договорів з фіктивним товариством на розробку програмного забезпечення, яке в дійсності таких послуг не надавало.

"Діями колишніх керівників державних підприємств та їх співучасників державі заподіяно збитків на суму понад 11 млн. гривень. На майно підозрюваних, з метою відшкодування збитків, накладено арешти.

Стороні захисту сьогодні, 4 вересня, відкрито доступ до матеріалів і після ознайомлення з матеріалами провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Правоохоронці викрили посадовців Київської митниці Державної фіскальної служби на зловживаннях при переміщенні товарів через митний кордон.

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